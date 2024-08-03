"Агрессивные люди, змеи, грязь и невкусная еда": туристы делятся своими разочарованиями от визита в Абхазию

Недовольные российские туристы все чаще делятся своими разочарованиями от визита в Абхазию. Одна из отдыхающих поделилась в социальных сетях своим опытом, утверждая, что кроме озера Рица там не на что смотреть.

Женщина рассказала, что с детства мечтала посетить Абхазию, но её ожидания оказались неоправданными.