"Агрессивные люди, змеи, грязь и невкусная еда": туристы делятся своими разочарованиями от визита в Абхазию
- 15:17 3 августа
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- Служба новостей
Недовольные российские туристы все чаще делятся своими разочарованиями от визита в Абхазию. Одна из отдыхающих поделилась в социальных сетях своим опытом, утверждая, что кроме озера Рица там не на что смотреть.
Женщина рассказала, что с детства мечтала посетить Абхазию, но её ожидания оказались неоправданными.
По её словам, миф о чистом море оказался ложным, и вода ничем не отличается от той, что в Адлере. Кроме того, цены в местных кафе настолько высоки, что ей приходилось брать с собой бутерброды.
Она также предупредила, что на туристов могут напасть змеи, скрытые в траве, и мест для фотографий гораздо меньше, чем кажется. Местные жители активно продают мёд, и у нее сложилось впечатление, что гиды в сговоре с продавцами, специально приводя к ним туристов. К тому же все приезжие сталкиваются с ужасными пробками.
Она отметила грязь, отсутствие сервиса, невкусную еду и агрессивное поведение местных жителей.
Однако, природа Абхазии ей понравилась. Женщина оценила чистый горный воздух и красоту пейзажей, хотя озёра оказались слишком холодными для купания.
Туристка посоветовала путешествовать по Абхазии на собственной машине, чтобы избежать неприятностей с гидами, и ни в коем случае не приезжать туда с детьми.
В настоящее время в Абхазии проходят протесты. Местные жители, возмущенные новым законом, ведут себя агрессивно, что может затронуть и российских туристов, как ранее сообщало АБН24.