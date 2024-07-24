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В Коми беременным женщинам компенсируют проезд в больницы

В Коми беременным женщинам компенсируют проезд в больницыФото из архива редакции

В Республике Коми 459 беременным женщинам из отдаленных районов компенсировали затраты на транспорт до медицинских учреждений.

Эта мера поддержки включена в региональный проект «Финансовая помощь семьям при рождении детей» нацпроекта «Демография». В список труднодоступных территорий, жительницам которых возмещают транспортные расходы, полностью входят такие районы:

  • Вуктылский,
  • Ижемский,
  • Усть-Цилемский,
  • Удорский,
  • Троицко-Печорский.

Кроме того, в перечень входят еще 139 населенных пунктов в 13 муниципалитетах. Беременным женщинам из отдаленных деревень и сел в Коми предоставляется возможность обращаться за медицинским сопровождением беременности и родов в более крупных населенных центрах:

  • Республиканский перинатальный центр (Сыктывкар),
  • Кардиологический диспансер (Сыктывкар),
  • Ухтинский межтерриториальный родильный дом,
  • Городская поликлиника Ухты,
  • Воркутинский родильный дом.

Компенсируются расходы на проезд автобусом, поездом или речным транспортом, а в распутицу — авиаперелетом эконом класса. Количество поездок не ограничивается.

Также предусмотрено возмещение, если используется собственный или арендованный транспорт. За компенсацией можно обращаться в течение года с момента получения документа о консультации или родах.

За период с января по июнь бюджет Коми выделил 1,6 млн рублей на эти цели. Для получения поддержки обращайтесь в центры социальной защиты населения или ближайший МФЦ «Мои документы».

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