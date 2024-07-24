В Коми беременным женщинам компенсируют проезд в больницы
- 12:45 24 июля
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- Елизавета Петрова
В Республике Коми 459 беременным женщинам из отдаленных районов компенсировали затраты на транспорт до медицинских учреждений.
Эта мера поддержки включена в региональный проект «Финансовая помощь семьям при рождении детей» нацпроекта «Демография». В список труднодоступных территорий, жительницам которых возмещают транспортные расходы, полностью входят такие районы:
- Вуктылский,
- Ижемский,
- Усть-Цилемский,
- Удорский,
- Троицко-Печорский.
Кроме того, в перечень входят еще 139 населенных пунктов в 13 муниципалитетах. Беременным женщинам из отдаленных деревень и сел в Коми предоставляется возможность обращаться за медицинским сопровождением беременности и родов в более крупных населенных центрах:
- Республиканский перинатальный центр (Сыктывкар),
- Кардиологический диспансер (Сыктывкар),
- Ухтинский межтерриториальный родильный дом,
- Городская поликлиника Ухты,
- Воркутинский родильный дом.
Компенсируются расходы на проезд автобусом, поездом или речным транспортом, а в распутицу — авиаперелетом эконом класса. Количество поездок не ограничивается.
Также предусмотрено возмещение, если используется собственный или арендованный транспорт. За компенсацией можно обращаться в течение года с момента получения документа о консультации или родах.
За период с января по июнь бюджет Коми выделил 1,6 млн рублей на эти цели. Для получения поддержки обращайтесь в центры социальной защиты населения или ближайший МФЦ «Мои документы».