В Коми беременным женщинам компенсируют проезд в больницы

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В Республике Коми 459 беременным женщинам из отдаленных районов компенсировали затраты на транспорт до медицинских учреждений. Эта мера поддержки включена в региональный проект «Финансовая помощь семьям при рождении детей» нацпроекта «Демография». В список труднодоступных территорий, жительницам которых возмещают транспортные расходы, полностью входят такие районы:

Вуктылский,

Ижемский,

Усть-Цилемский,

Удорский,

Троицко-Печорский. Кроме того, в перечень входят еще 139 населенных пунктов в 13 муниципалитетах. Беременным женщинам из отдаленных деревень и сел в Коми предоставляется возможность обращаться за медицинским сопровождением беременности и родов в более крупных населенных центрах:

Республиканский перинатальный центр (Сыктывкар),

Кардиологический диспансер (Сыктывкар),

Ухтинский межтерриториальный родильный дом,

Городская поликлиника Ухты,

Воркутинский родильный дом.

Компенсируются расходы на проезд автобусом, поездом или речным транспортом, а в распутицу — авиаперелетом эконом класса. Количество поездок не ограничивается.

Также предусмотрено возмещение, если используется собственный или арендованный транспорт. За компенсацией можно обращаться в течение года с момента получения документа о консультации или родах.