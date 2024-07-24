690 миллионов рублей взяли жители Республики Коми в Сбере на индивидуальное жилищное строительство с начала 2024 года
- 09:00 24 июля
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- astakhovaxenia
По итогам первого полугодия 2024 года Коми отделение Сбербанка выдало на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с господдержкой кредитов на сумму 690 миллионов рублей, это 1,4 раза больше аналогичного периода прошлого года. За шесть месяцев текущего года количество выданной Сбербанком ипотеки на цели ИЖС в Республике Коми выросло на 73 %.
Средний размер ипотечного кредита на ИЖС в Республике Коми - 2,7 миллионов рублей.
Количество выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство растет с начала текущего года и уже в июне достигло исторического максимума.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Интерес населения к сегменту индивидуального жилищного строительства растет с каждым годом. Это доказывают цифры. С начала года в Республике Коми было выдано более 250 кредитов под ИЖС с господдержкой".
Ипотека на строительство частного жилого дома по льготной ставке сейчас предусматривает расчеты с подрядчиком (как и ипотека на жилье в строящемся многоквартирном доме) через эскроу-счет. На него заказчик (будущий собственник частного дома) вносит деньги, и они находятся на данном специальном счете по окончания строительства дома. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы заказчика: если стройка затянется или подрядчик окажется недобросовестным или обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.
В залог по кредиту на ИЖС с эскроу берется только земельный участок — другого залога не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилой, и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита.