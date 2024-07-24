690 миллионов рублей взяли жители Республики Коми в Сбере на индивидуальное жилищное строительство с начала 2024 года

По итогам первого полугодия 2024 года Коми отделение Сбербанка выдало на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с господдержкой кредитов на сумму 690 миллионов рублей , это 1,4 раза больше аналогичного периода прошлого года. За шесть месяцев текущего года количество выданной Сбербанком ипотеки на цели ИЖС в Республике Коми выросло на 73 %.

Средний размер ипотечного кредита на ИЖС в Республике Коми - 2,7 миллионов рублей .

Количество выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство растет с начала текущего года и уже в июне достигло исторического максимума.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: