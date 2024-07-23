Сыктывкарский студент решил завладеть чужим велосипедом, однако получил уголовное дело
- 22:00 23 июля
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- Олег Помидоров
Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, с начала лета правоохранителям поступило почти 30 сообщений о хищении велосипедов.
Один из таких случаев произошел совсем недавно в Сыктывкаре. Местная жительница, 1981 года рождения, после возвращения с работы заметила, что у нее пропал велосипед, который был припаркован возле дома. При этом женщина удивилась ловкости вора, так как транспорт был защищен надежным замком. Сумма ущерба, по словам сыктывкарки, составила около пяти тысяч рублей.
Правоохранители, спустя короткое время, задержали похитителя – им оказался ранее не судимый 18-летний студент техникума, который жил в соседнем доме с потерпевший. Молодой человек рассказал полицейским, что похитил велосипед ради личного пользования. Так как транспорт был под защитой, студент решил воспользоваться специнструментом для поломки троса защитного устройства.
В отношении 18-летнего сыктывкарца возбудили уголовное дело по факту кражи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.