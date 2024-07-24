Медработница Сосногорской больницы украла деньги у пациентки

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Полицейским Сосногорска удалось установить личность подозреваемой в краже денежных средств из больничной палаты. Об этом сообщают в региональном УМВД. Женщина, рожденная в 1967 году, обратилась в ОМВД России по г. Сосногорску, указав, что во время её стационарного лечения в городском медицинском учреждении, с её кошелька пропала крупная сумма денег.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили причастность к преступлению сотрудницы больницы, жительницы города 1981 года рождения, ранее имевшей судимость. Кража кошелька и 20 тысяч рублей произошла в момент, когда пациентка покинула палату для прохождения медицинских процедур.

Подозреваемая призналась в содеянном. В отношении жительницы Сосногорска возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2, пункт "в" УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательстве о надлежащем поведении.