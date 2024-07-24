"С понедельника будет бесплатно для любого пенсионера": новая льгота вводится с 25 июля
- 09:40 24 июля
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- Служба новостей
С середины лета пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой. С 25 июля начнет действовать программа, предоставляющая пожилым людям бесплатное одно направление.
С 25 июля стартует новая льгота для пенсионеров, позволяющая им существенно сэкономить. Пожилые люди смогут получить бесплатную помощь, которую анонсировала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает Primpress. Она отметила, что это будет приятная возможность для российских граждан старшего возраста в разных регионах страны. В рамках благотворительных программ для пенсионеров организуют бесплатную раздачу дров.
"Хотя может показаться, что летом дрова не столь актуальны, в деревенских домах до сих пор используется печное отопление. К тому же, многие жители начинают готовиться к холодному сезону уже в середине лета, пополняя запасы топлива. Поэтому такая помощь будет весьма полезна", – отметила Киреева.
Эти программы запускаются в разных регионах, включая Краснодарский край и Тверскую область. Особое внимание будет уделено пожилым людям с низкими доходами, однако все пенсионеры смогут воспользоваться льготой. Дрова будут доставляться прямо к домам нуждающихся с 22 июля. Если благотворительным организациям неизвестны данные конкретных граждан, заявку на получение дров можно подать самостоятельно.