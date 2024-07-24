Назван обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам
- 07:01 24 июля
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- Служба новостей
В 2018 году в России была введена постепенная реформа пенсионного возраста. Это значительное изменение затронуло все возрастные группы, начиная с тех, кто родился в середине 1950-х годов и младше. До этого пенсионный возраст не менялся с 1932 года, что требовало обновления пенсионной системы в соответствии с текущими экономическими и демографическими условиями.
Новые правила внедрялись постепенно, давая гражданам время приспособиться к переменам. Власти России учитывали необходимость сохранения социальной справедливости и льгот для некоторых категорий граждан, таких как многодетные матери и работники с продолжительным стажем. Эти меры нацелены на стабильность пенсионной системы и стимулирование более длительной занятости граждан.
График повышения пенсионного возраста:
Согласно новому графику, пенсионный возраст для различных возрастных групп изменился следующим образом:
- Женщины, родившиеся в 1964 году, и мужчины, родившиеся в 1959 году, получат право на страховую пенсию по старости в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.
- Женщины, родившиеся в 1965 году, и мужчины, родившиеся в 1960 году, смогут выходить на пенсию в 56,5 и 61,5 года соответственно.
- Женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины, родившиеся в 1961 году, начнут получать страховую пенсию по старости с 58 и 63 лет соответственно с 2024 года.
- Женщины, родившиеся в 1967 году, и мужчины, родившиеся в 1962 году, смогут выходить на пенсию в 59 и 64 года соответственно с 2026 года.
- Женщины, родившиеся в 1968 году и позже, и мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, получат право на пенсию в 60 и 65 лет соответственно с 2028 года.
Для женщин с пятью и более детьми возраст выхода на пенсию сохранился на уровне 50 лет. С 2019 года введена возможность досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми в возрасте 57 лет и с четырьмя детьми в возрасте 56 лет.
Для стимулирования продолжения трудовой деятельности была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию для граждан с длительным трудовым стажем. Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Эти изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к современным требованиям и стимулирование активной трудовой деятельности населения. Учитываются индивидуальные обстоятельства жизни и продолжительность трудового стажа, предоставляя возможность досрочного выхода на пенсию в определённых случаях, сообщает sevastopolmedia.ru.