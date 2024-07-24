В Сыктывкаре двухлетняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Медработники Коми республиканской детской клинической больницы провели анализ травм среди детей за июнь и июль. Ожоги, травмы и отравления становятся постоянными спутниками юных жителей региона. Среди прочих 26 июня сыктывкарец, родившийся в 2022 году, упал с горки на одной из игровых площадок города. С черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом теменно-лобной кости, юного пострадавшего госпитализирован в отделение нейрохирургии.

28 июня мальчик, рожденный в 2023 году, обжегся дома под присмотром родственников, опрокинув на себя горячий чай. Малыш получил термический ожог туловища 2-й степени. Ребенка направили в отделение травматологии.

В первые дни июля 3-летняя девочка ударилась головой дома об радиатор. С открытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной лба, ребенка госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

5 июля сыктывкарка 2022 года рождения, выбежала на дорогу и попала под машину, после чего её отбросило на стоящий рядом автомобиль. Девочку также направили в отделение нейрохирургии. Медики диагностировали у юной пациентки черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленные раны ноги и спины.

Десятью днями позднее трехлетний ребенок, упал с дивана, находясь дома. С переломами, мальчик поступил в отделение травматологии.