Корпоративные клиенты Сбера в 5 раз чаще заключают сделки хеджирования накануне заседаний Банка России

Компании защищаются от удорожания кредитов, популярнее всего сделка КЭП

Сбербанк отмечает рост популярности сделок с финансовыми инструментами, позволяющими управлять рыночным риском. Это, в частности, связано с сохраняющейся волатильностью на рынке процентных ставок. Так, накануне заседаний Банка России по ключевой ставке корпоративные клиенты Сбера гораздо чаще обычного заключают сделки хеджирования с помощью производных финансовых инструментов и тем самым защищают бизнес от процентных рисков. Так, перед последним заседанием регулятора, которое состоялось 7 июня, юрлица заключили в 5 раз больше таких сделок, чем в среднем за день в июне. Похожая динамика наблюдалась накануне заседаний Банка России в марте и апреле: тогда число сделок по хеджированию процентного риска в 2 и 3,5 раза превышало среднедневной показатель соответствующего месяца.

Рост ключевой ставки ЦБ увеличивает стоимость заемных средств для бизнеса и может привести к финансовым потерям. Хеджирование процентного риска по кредитам с плавающей ставкой позволяет корпоративным клиентам Сбера снижать затраты в период повышенной волатильности . Доля кредитов с плавающей ставкой, выданных юрлицам, в портфеле банка превышает 50%. И для управления процентным риском компании чаще всего используют опцион КЭП (64% всех сделок), который ограничивает максимальное значение плавающей ставки по кредиту на комфортном для клиента уровне.

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка: