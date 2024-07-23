Два молодых сыктывкарца отправились в колонию за распространение наркотиков

Молодые парни должны были разместить запрещенное вещество в тайниках, однако их опередила полиция.

Сыктывкарский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих жителей столицы Коми. Их признали виновными в незаконном сбыте наркотиков. Выяснилось, что два молодых сыктывкарца были в составе организованной группы, которая распространяла наркотические вещества. В феврале 2024 года по указанию сообщника, они отправились в Краснозатонский, чтобы забрать сверток с наркотиками из тайника, создать закладки и разместить в разных местах. Их планам помешали правоохранители, которые схватили их на месте забора свертка.