Два молодых сыктывкарца отправились в колонию за распространение наркотиков
- 22:45 23 июля
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- Олег Помидоров
Молодые парни должны были разместить запрещенное вещество в тайниках, однако их опередила полиция.
Сыктывкарский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих жителей столицы Коми. Их признали виновными в незаконном сбыте наркотиков. Выяснилось, что два молодых сыктывкарца были в составе организованной группы, которая распространяла наркотические вещества. В феврале 2024 года по указанию сообщника, они отправились в Краснозатонский, чтобы забрать сверток с наркотиками из тайника, создать закладки и разместить в разных местах. Их планам помешали правоохранители, которые схватили их на месте забора свертка.
Каждого из них суд приговорил к наказанию в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также, один из них получил штраф в размере 250 тысяч рублей, а другой – 200 тысяч рублей. Смартфоны, с которых сыктывкарцы вели переписку о сбыте наркотиков изъяли в счет государства.