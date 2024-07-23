Эти 5 пород кошек — самые умные в мире. Не пожалеете, если заведете

Кошки легко усваивают команды, распознают человеческие эмоции и приспосабливаются к ситуациям. Хотя стандартизированного теста для измерения интеллекта у кошек не существует, исследователи изучили, как способность этих животных адаптироваться и уровень их любопытства коррелируется с их интеллектом, пишет liferbc.ru. В интервью Daily Mail Саманта Вотсон, научный сотрудник британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, пояснила, что в ходе проведенного анализа зоологи изучали особенности коммуникаций кошек с людьми и другими домашними животными, а также их готовность реагировать на поведение и слова владельцев.

«Определенные породы кошек более активны и дружелюбны по отношению к людям. Каждая кошка — уникальная личность, которая формируется как генетикой, так и историей жизни. Так что и внутри пород животные различаются. С научной точки зрения не существует универсального способа измерить «интеллект» у животных. Каждый вид эволюционировал, чтобы приспособиться к своей нише», — добавила эксперт.

Тем не менее рейтинг «самых умных кошачьих пород» с учетом особенностей животных составить можно. Вот какой список опубликовали в Daily Mail.

Абиссинская кошка

Таким любимцам нужна интеллектуальная нагрузка. Игрушки и головоломки для животных — вот что может занять их на время.

Они дружелюбны по отношению к собакам и детям. Однако абиссины не относятся к тем кошкам, которые целые дни проводят на коленях у хозяина. Это независимые создания. И все же представители породы чувствуют себя лучше, если есть еще одна абиссинская кошка. Вместе им веселее, когда хозяина нет дома.

Согласно научной статье 2021 года, опубликованной MDPI, пишет Daily Mail, абиссинская кошка — менее пугливая среди 26 изученных пород. Исследование проводили ученые из Университета Хельсинки и исследовательского центра Folkhalsan. Среди них — профессор в области ветеринарных наук Ханнес Лохи.

Бенгальская кошка

Самыми активными финские ученые назвали представителей этой породы.

У бенгальских кошек хорошая память. Они способны выучить новый трюк и разобраться, как открыть дверцу шкафа, пишет издание. Некоторые гуляют на поводке и выполняют такую команду, как «дай пять», знают, где спрятаны лакомства.

Как и абиссинам, им нужна интеллектуальная нагрузка. Когда бенгальским кошкам скучно, они могут превратиться в «разрушителей», стать чрезмерно «разговорчивыми» или даже страдать от депрессии.

Блогер под ником @ben.the.vet, пишет Daily Mail, напомнил в своем ролике в TikTok, что бенгальские кошки — гибрид дальневосточного кота (Prionailurus bengalensis, иногда тоже называют бенгальской кошкой или карликовой кошкой) и домашней кошки. Так что представители породы могут быть довольно дикими, если говорить об их поведении и темпераменте. Не каждый дом им подойдет.

Бенгальская кошка. Как выглядит, какой характер и чем кормить

Бурманская кошка

Бурманские кошки — еще одна порода, которая относится к числу самых умных и прекрасно уживается как с другими кошками, так и с людьми. Они энергичные, любопытные и любят поиграть. В отличие от бенгалов и абиссинов, они нуждаются в общении с человеком и требуют его внимания к себе. Могут свернуться клубком на коленях, спать рядом с хозяином.

Их поведение иногда напоминает собачье. Они с трудом переносят одиночество и испытывают стресс, если долго остаются одни дома.

Представители бурманской породы «разговорчивые». Вероятно, дают о себе знать сиамские корни: сиамские кошки тоже отличаются высоким интеллектом и любят «поговорить».

Корниш-рекс

Вскарабкаться куда-нибудь, попрыгать и побегать — спортивным корнишам нужно много места.

По характеру они похожи на бурманскую кошку. Их тоже можно приучить к поводку. Корниши такие же энергичные, как бордер-колли — порода, которая нуждается в физической и интеллектуальной нагрузке.

Пока хозяин занят и не может с ними поиграть, корнишей могут отвлечь интерактивные игрушки, кошачьи головоломки и лабиринты.

Шотландская вислоухая кошка

Такие пушистые «интеллектуалы» тоже нуждаются в мыслительной нагрузке и общении с человеком. Но они не особо энергичны и склонны к лишнему весу.

Несмотря на ум и эффектную внешность, породу следует запретить, считает благотворительная организация Cats Protection.

Запоминающийся внешний вид шотландской вислоухой кошки связан с генетическими проблемами, которые отражаются на здоровье питомцев. Хрящи в ушках у них слабые из-за остеохондродисплазии. Это наследственное заболевание затрагивает и другие хрящи. Шотландские вислоухие кошки в более раннем возрасте, чем другие кошки, заболевают артритом.

Также в топ Daily Mail попали сингапурская, сиамская, ангорская кошки и японский бобтейл.