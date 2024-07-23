За продолжение работы Ярослава Шапошникова в Воркуте проголосовали все депутаты 

Воркутинский Совет депутатов единогласно поддержал продолжение пребывания Ярослава Шапошникова на посту мэра. Как сообщили "Комиинформу" в администрации города, на заседании 23 июля присутствовали 16 из 24 депутатов.

Прежде чем было принято решение, Шапошников рассказал о своем участии в специальной военной операции (СВО). Шапошников останется в отпуске до второй половины августа.

Напомним, что Ярослав Шапошников, руководитель администрации Воркуты, отправился в зону СВО 27 июля 2023 года, подписав контракт на военную службу 24 июля. Он начал службу с званием рядового.

28 марта Шапошников объявил о своем намерении участвовать в СВО. На период действия его контракта по закону "О воинской обязанности и военной службе", обязанности главы города возложили на Александра Камкина.

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