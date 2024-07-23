За продолжение работы Ярослава Шапошникова в Воркуте проголосовали все депутаты
- 21:45 23 июля
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- Елизавета Петрова
Воркутинский Совет депутатов единогласно поддержал продолжение пребывания Ярослава Шапошникова на посту мэра. Как сообщили "Комиинформу" в администрации города, на заседании 23 июля присутствовали 16 из 24 депутатов.
Прежде чем было принято решение, Шапошников рассказал о своем участии в специальной военной операции (СВО). Шапошников останется в отпуске до второй половины августа.
Напомним, что Ярослав Шапошников, руководитель администрации Воркуты, отправился в зону СВО 27 июля 2023 года, подписав контракт на военную службу 24 июля. Он начал службу с званием рядового.
28 марта Шапошников объявил о своем намерении участвовать в СВО. На период действия его контракта по закону "О воинской обязанности и военной службе", обязанности главы города возложили на Александра Камкина.
Сегодня Шапошников написал в социальных сетях:
"Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, выполнив свой долг перед Родиной. На несколько дней уеду в отпуск - хочу навестить родителей и хорошо отдохнуть. Впереди нас ждет много работы, спасибо всем за поддержку в этом году!"