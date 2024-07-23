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Синоптики рассказали, какая будет погода в Коми 24 июля

Синоптики рассказали, какая будет погода в Коми 24 июляфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил о том, какую погоду ожидать жителям республики сегодня.

Так, 24 июля в Коми ожидается переменная облачность. Также местами возможен небольшой дождь.

Ветер северо-восточный достигнет скорости в 4-9 метров в секунду. На крайнем севере скорость повысится до 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит +6…+11 градусов, а днем повысится до +17…+22.

В Сыктывкаре сегодня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточный, скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит +9…+11 градусов, а днем повысится до +20…+22.
 

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