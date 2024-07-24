Сыктывкарец познакомился в интернете с театралкой, но в итоге остался без любви и без денег

Сыктывкарец познакомился в интернете с театралкой, но остался без культпрограммы и без денег. Детали очередной схемы обмана рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, житель столицы Коми 1971 года рождения завел знакомство с девушкой через интернет. После недолгого общения незнакомка предложила совместно посетить театр и прислала ссылку для покупки билетов.