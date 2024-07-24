Сыктывкарец познакомился в интернете с театралкой, но в итоге остался без любви и без денег
- 08:45 24 июля
- 12+
- Татьяна Зубова
Сыктывкарец познакомился в интернете с театралкой, но остался без культпрограммы и без денег. Детали очередной схемы обмана рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
По информации ведомства, житель столицы Коми 1971 года рождения завел знакомство с девушкой через интернет. После недолгого общения незнакомка предложила совместно посетить театр и прислала ссылку для покупки билетов.
Мужчина согласился и перешел по указанной ссылке. Городской романтик ввёл реквизиты своей банковской карты и подтвердил операцию. Позднее ему позвонил человек, представившийся сотрудником театра, и заявил, что оплата не прошла. Для подтверждения покупки, по словам звонящего, необходимо было вновь ввести код, что поступил в смс. В итоге го горожанин предпринял несколько попыток оплатить билеты, и в итоге потерял более 18 тысяч рублей. После этого новая интернет-знакомая перестала выходить на связь.
По данному инциденту заведено уголовное дело по признакам преступления, указанным в части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).