СберИнвестиции: средний срок владения акциями у частных инвесторов уже превысил два года

Эксперты компании выяснили, какие инструменты используют частные инвесторы, как они управляют своим портфелем и сколько бумаг в нем находится

В первом полугодии 2024 года частные инвесторы нарастили активность и стали использовать больше инструментов для вложения средств. На первом месте по популярности — акции, которые инвесторы в среднем держат 623 дня. Таковы результаты исследования СберИнвестиций. Эксперты компании изучили, какие инструменты используют частные инвесторы, как формируют свой портфель и управляют им, сколько в среднем бумаг в нем находится и так далее.

Как показало исследование, за первые шесть месяцев 2024 года общее количество сделок со всеми видами доступных в СберИнвестициях инструментов выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом теперь частные инвесторы стали использовать больше возможностей для вложения средств. Если в первом полугодии 2023 года на два основных инструмента приходилось 92% сделок, то в этом году — 85%.

Больше всего операций инвесторы проводят с акциями — 73% от общего количества сделок (в 2023 году — 71%). По сравнению с прошлым годом инвесторы также стали меньше оперировать производными инструментами: раньше доля таких сделок превышала 21%, а сейчас снизилась до 12,7%. При этом число операций с ПИФами увеличилось более чем в два раза (с 2 до 4,6%), а количество сделок с облигациями — на 60% (с 5,5 до 8,9%).

Самым популярным инструментом в портфеле также остаются акции: у 68% инвесторов он полностью состоит из этого вида бумаг (в 2023 году — 66,4%). И количество акций в портфеле у таких инвесторов продолжает расти. В прошлом году они держали в среднем 4,2 акции, в этом — уже 4,5.

На второе место по популярности вышли смешанные портфели. Год назад облигации и акции были у 16% клиентов брокера Сбера, а сейчас таких инвесторов уже 18%. Только облигации присутствуют в портфеле у 13,4% инвесторов (было 17,5%). Сейчас у них в среднем 2,1 бумаги — год назад было 1,9, так что и у них диверсификация портфеля выросла.

Три и более инструмента используют 3% частных инвесторов (было 1,2%). За год число инвесторов, чей портфель диверсифицирован по классам инструментов, выросло на 16 процентных пунктов — с 17,2 до более чем 21%. Примечательно, что корреляции между величиной портфеля и количеством в нем ценных бумаг нет. Как крупные портфели могут состоять из 1–2 бумаг, так и небольшие могут быть хорошо диверсифицированы.

Эксперты СберИнвестиций также проанализировали сроки инвестирования. В лидерах снова акции: инвестор в среднем держит каждую такую бумагу 623 дня, то есть почти два года. На втором месте по долгосрочности паи ПИФов — 350 дней. Средний срок жизни облигации в портфеле — 312 дней. При этом средний срок не говорит о том, что через это время инвесторы продают ценные бумаги. Например, срок владения акциями у инвестора, который открыл брокерский счёт год назад и не продавал бумаги, сейчас составляет один год, однако есть все предпосылки для того, чтобы он стал долгосрочным инвестором, который будет держать бумаги, например, 10 или более лет.