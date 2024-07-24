СберИнвестиции: средний срок владения акциями у частных инвесторов уже превысил два года
- 12:00 24 июля
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- astakhovaxenia
Эксперты компании выяснили, какие инструменты используют частные инвесторы, как они управляют своим портфелем и сколько бумаг в нем находится
В первом полугодии 2024 года частные инвесторы нарастили активность и стали использовать больше инструментов для вложения средств. На первом месте по популярности — акции, которые инвесторы в среднем держат 623 дня. Таковы результаты исследования СберИнвестиций. Эксперты компании изучили, какие инструменты используют частные инвесторы, как формируют свой портфель и управляют им, сколько в среднем бумаг в нем находится и так далее.
Как показало исследование, за первые шесть месяцев 2024 года общее количество сделок со всеми видами доступных в СберИнвестициях инструментов выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом теперь частные инвесторы стали использовать больше возможностей для вложения средств. Если в первом полугодии 2023 года на два основных инструмента приходилось 92% сделок, то в этом году — 85%.
Больше всего операций инвесторы проводят с акциями — 73% от общего количества сделок (в 2023 году — 71%). По сравнению с прошлым годом инвесторы также стали меньше оперировать производными инструментами: раньше доля таких сделок превышала 21%, а сейчас снизилась до 12,7%. При этом число операций с ПИФами увеличилось более чем в два раза (с 2 до 4,6%), а количество сделок с облигациями — на 60% (с 5,5 до 8,9%).
Самым популярным инструментом в портфеле также остаются акции: у 68% инвесторов он полностью состоит из этого вида бумаг (в 2023 году — 66,4%). И количество акций в портфеле у таких инвесторов продолжает расти. В прошлом году они держали в среднем 4,2 акции, в этом — уже 4,5.
На второе место по популярности вышли смешанные портфели. Год назад облигации и акции были у 16% клиентов брокера Сбера, а сейчас таких инвесторов уже 18%. Только облигации присутствуют в портфеле у 13,4% инвесторов (было 17,5%). Сейчас у них в среднем 2,1 бумаги — год назад было 1,9, так что и у них диверсификация портфеля выросла.
Три и более инструмента используют 3% частных инвесторов (было 1,2%). За год число инвесторов, чей портфель диверсифицирован по классам инструментов, выросло на 16 процентных пунктов — с 17,2 до более чем 21%. Примечательно, что корреляции между величиной портфеля и количеством в нем ценных бумаг нет. Как крупные портфели могут состоять из 1–2 бумаг, так и небольшие могут быть хорошо диверсифицированы.
Эксперты СберИнвестиций также проанализировали сроки инвестирования. В лидерах снова акции: инвестор в среднем держит каждую такую бумагу 623 дня, то есть почти два года. На втором месте по долгосрочности паи ПИФов — 350 дней. Средний срок жизни облигации в портфеле — 312 дней. При этом средний срок не говорит о том, что через это время инвесторы продают ценные бумаги. Например, срок владения акциями у инвестора, который открыл брокерский счёт год назад и не продавал бумаги, сейчас составляет один год, однако есть все предпосылки для того, чтобы он стал долгосрочным инвестором, который будет держать бумаги, например, 10 или более лет.
Аиша Кубезова, директор Управления электронных рынков Сбербанка:
"Результаты исследования показали, что портфели наших клиентов стали более сбалансированными, а срок владения активами увеличился. Так, в среднем сегодня инвесторы хранят акции на счете почти два года, хотя еще несколько лет назад срок владения ими не превышал полугода. Это значит, что клиенты стали относиться к инвестициям обдуманно, видеть в них источник постепенного накопления капитала и улучшения качества жизни.
Уверена, что тренд на долгосрочное инвестирование продолжится, что позитивно не только для финансового результата инвесторов, но и для развития экономического потенциала страны в целом."