Производитель сыктывкарской минеральной воды не станет банкротом
- 23:15 23 июля
- 6+
- Олег Помидоров
Компания уменьшила часть своей задолженности, и теперь общая сумма долга оказалась меньше критического уровня, при котором организация может быть объявлена банкротом.
В мае 2024 года филиал федеральной налоговой службы по Коми подал иск в Арбитражный суд региона с просьбой признать ООО «Фирма «Исток-Д» банкротом. Согласно представленным материалам, сумма претензий составила 2,5 миллиона рублей.
Суд оставил заявление без рассмотрения, отметив необходимость добавления к требованиям об уплате налогов неисполненных или частично исполненных решений налогового органа о взыскании долга. Управление устранило эти недостатки, указав точный размер недоимки и пени, и в июне суд возбудил дело о банкротстве.
На июльском заседании представитель компании попросил прекратить производство по делу, утверждая, что недоимка снизилась до менее чем 2 млн рублей, и фирма предпринимает шаги для полного погашения задолженности. В материалах дела отмечено, что на 16 июля задолженность составляла 1 млн 788 тыс. рублей.
Поскольку сумма задолженности снизилась ниже критической отметки, суд отказал налоговой службе в введении наблюдения за ООО «Фирма «Исток-Д». Производство по делу о банкротстве было прекращено.