Производитель сыктывкарской минеральной воды не станет банкротом

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Компания уменьшила часть своей задолженности, и теперь общая сумма долга оказалась меньше критического уровня, при котором организация может быть объявлена банкротом.

В мае 2024 года филиал федеральной налоговой службы по Коми подал иск в Арбитражный суд региона с просьбой признать ООО «Фирма «Исток-Д» банкротом. Согласно представленным материалам, сумма претензий составила 2,5 миллиона рублей.