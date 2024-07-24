В Ухте мужчина избил знакомую и оставил умирать в одиночестве

В Ухте перед законом ответит местный житель 44-х лет, что обвиняется в гибели своей знакомой. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как следует из материалов дела, в марте этого года в одной из квартир на улице Юбилейной между горожанином и его 45-летней знакомой во время распития алкогольных напитков вспыхнула ссора из-за ревности. В результате конфликта мужчина не смог сдерживать эмоций, накинулся с кулаками на женщину и дважды ударил ее кулаком по голове. После этого агрессивный ревнивец ушел. Потерпевшая вскоре скончалась на месте от полученной черепно-мозговой травмы.