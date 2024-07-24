В середине июля жизнь неработающих россиян изменится полностью: Татьяна Голикова рассказала про указ
- 03:07 24 июля
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- Служба новостей
В 2024 году российская пенсионная система претерпит значительные изменения, направленные на улучшение условий жизни пенсионеров. Согласно Социальному фонду России, с 1 июля 2024 года средний размер пенсии для неработающих пожилых граждан повысится до 18 521 рубля за счёт дополнительного финансирования, которое привлекло внимание заместителя председателя правительства.
С середины июля жизнь всех неработающих граждан существенно изменится: Татьяна Голикова объявила о новом указе. В соответствии с ним, правила назначения пенсий по старости также претерпят изменения. В настоящее время возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, но эти ограничения вступят в силу только с 2028 года из-за переходного периода пенсионной реформы. В 2024, 2025 и 2027 годах ни один гражданин не сможет выйти на пенсию по возрасту.
Тем не менее, в 2024 году некоторые категории населения, такие как инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, работники вредных производств и те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет или в аналогичных районах не менее 20 лет, всё же смогут претендовать на пенсию.
Изменения коснутся и требований к минимальному стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту. В 2024 году минимальный стаж повысят до 14 лет, а пенсионный коэффициент — до 28,2.
В ближайшие годы российские пенсионеры столкнутся с рядом изменений в пенсионном законодательстве, включая увеличение пенсий, повышение возрастного порога и требований к трудовому стажу. Эти изменения могут существенно повлиять на экономическую ситуацию в стране, так как увеличение расходов на поддержку среднего размера пенсий на уровне 18 521 рубля потребует дополнительных средств из государственного бюджета.
Постепенное повышение возраста выхода на пенсию может способствовать росту числа работоспособного населения, особенно среди старшей возрастной группы. Это может повлиять на конкуренцию на рынке труда и замедлить рост заработной платы.
Увеличение пенсионных выплат приведёт к росту доходов пенсионеров, что в свою очередь может стимулировать спрос на товары и услуги, ориентированные на эту возрастную группу, такие как медицина, туризм и товары длительного пользования.
Рост пенсионных обязательств может потребовать пересмотра других социальных выплат и перераспределения бюджетных средств. Для минимизации негативных экономических последствий и обеспечения сбалансированности бюджета и социальной сферы необходимо провести тщательный анализ и разработать стратегически взвешенные решения, пишет ko44.ru.
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