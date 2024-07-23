По делу о крушении поезда в Инте назначена сложная комплексная экспертиза
- 20:50 23 июля
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- Елизавета Петрова
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Западное следственное управление на транспорте СК РФ продолжает расследование крушения поезда Воркута-Новороссийск в Инте. Об этом сообщает "Комиинформ".
Напомним, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.263 УК РФ, касающееся нарушения правил безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. На данный момент никто из причастных не установлен.
Как сообщили в Западном следственном управлении на транспорте корреспондентам "Комиинформа", в рамках дела будут проводиться различные экспертизы, среди которых предусмотрена комплексная строительно-техническая экспертиза. Выводы будут делать эксперты Санкт-Петербурга.