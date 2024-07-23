По делу о крушении поезда в Инте назначена сложная комплексная экспертиза

Западное следственное управление на транспорте СК РФ продолжает расследование крушения поезда Воркута-Новороссийск в Инте. Об этом сообщает "Комиинформ".

Напомним, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.263 УК РФ, касающееся нарушения правил безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. На данный момент никто из причастных не установлен.