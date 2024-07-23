Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

По делу о крушении поезда в Инте назначена сложная комплексная экспертиза

По делу о крушении поезда в Инте назначена сложная комплексная экспертизаФото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Западное следственное управление на транспорте СК РФ продолжает расследование крушения поезда Воркута-Новороссийск в Инте. Об этом сообщает "Комиинформ".

Напомним, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.263 УК РФ, касающееся нарушения правил безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. На данный момент никто из причастных не установлен.

Как сообщили в Западном следственном управлении на транспорте корреспондентам "Комиинформа", в рамках дела будут проводиться различные экспертизы, среди которых предусмотрена комплексная строительно-техническая экспертиза. Выводы будут делать эксперты Санкт-Петербурга.

...

  • 0

Популярное

Последние новости