Гадость в брикете: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше не брать
- 23:37 23 июля
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- Служба новостей
Стало известно о сливочном масле, которое лучше не брать в магазине, даже если оно предлагается с большой скидкой. Список нежелательных продуктов представили специалисты Роскачества. И оказалось, что такое масло представляет собой настоящую гадость в брикете, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали в организации, сливочное масло довольно часто проходит проверки безопасности и по другим критериям, потому что является социально значимым продуктом. Соответственно, эксперты регулярно закупают данный продукт в магазинах и отправляют его в лабораторию на анализ.
При этом основным маркером настоящего масла должен быть его состав: он должен включать только чистые молочные сливки, а наличие растительных жиров внутри не допускается. Важно, чтобы источником происхождения продукта было именно коровье молоко. А если обнаружится растительный или другой животный жир, речь будет идти о фальсификате.
Исследование охватило сливочное масло, жирность которого составляет 72,5 процента. Обычно оно дешевле того, что 82,5 процента, а потому его часто выбирают потребители. И сразу десять образцов были признаны подделкой. Это три марки из Челябинской области и четыре из Подмосковья. Еще по одному фальсификату нашли в Ставропольском крае, Амурской и Волгоградской областях.
При этом даже настоящее сливочное масло может стоит дешево. Так, лучшими брендами признали масло «Каждый день», «Вкуснотеево» и «Домик в деревне». Их можно смело покупать.
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