Гадость в брикете: Роскачество назвало марки сливочного масла, которые лучше не брать

Стало известно о сливочном масле, которое лучше не брать в магазине, даже если оно предлагается с большой скидкой. Список нежелательных продуктов представили специалисты Роскачества. И оказалось, что такое масло представляет собой настоящую гадость в брикете, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали в организации, сливочное масло довольно часто проходит проверки безопасности и по другим критериям, потому что является социально значимым продуктом. Соответственно, эксперты регулярно закупают данный продукт в магазинах и отправляют его в лабораторию на анализ.