Квартирный вопрос вдовы участника СВО в Емве решит суд

В российских СМИ распространяется новость о выселении вдовы участника СВО Андрея Полещикова, Екатерины, из квартиры в городе Емва Княжпогостского района Республики Коми. Муниципальная администрация требует освободить жилье, так как договор аренды был оформлен на ее мужа. Об этом сообщает Комиинформ.

Ситуацию контролирует глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, по этому случаю проводится проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Коми Андрею Исаеву доложить о ходе проверки и известных обстоятельствах.

Андрей Полещиков был мобилизован в 2022 году. В учебной части в Курской области, спустя пять лет совместной жизни, пара решила узаконить свои отношения. В ноябре 2023 года в зоне боевых действий у Андрея ухудшилось здоровье, его эвакуировали в тыл, где он скончался. После смерти супруга его вдова стала получать от администрации Княжпогостского района письма с требованием освободить жилье, так как Андрей не успел включить ее в договор социального найма. Изначально квартира была предоставлена Андрею как сироте. Сейчас вдова участника СВО ожидает повестку в суд и может лишиться жилья.

Сегодня в Емву приехала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Республике Коми Валентина Дитц.