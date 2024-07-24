Посадите этот сорт моркови после 24 июля: рекордный урожай вам обеспечен в сентябре

Июль — последний месяц, когда еще не поздно посеять морковь для осеннего урожая. Теплая погода способствует быстрому всходу семян, что является обязательным условием, чтобы морковь успела налиться до заморозков. Если вы хотите получить рекордный урожай в сентябре, следуйте этим рекомендациям.

Для успешного посева моркови в июле можно использовать несколько приемов, активизирующих всхожесть: