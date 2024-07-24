Посадите этот сорт моркови после 24 июля: рекордный урожай вам обеспечен в сентябре
- 07:15 24 июля
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Июль — последний месяц, когда еще не поздно посеять морковь для осеннего урожая. Теплая погода способствует быстрому всходу семян, что является обязательным условием, чтобы морковь успела налиться до заморозков. Если вы хотите получить рекордный урожай в сентябре, следуйте этим рекомендациям.
Для успешного посева моркови в июле можно использовать несколько приемов, активизирующих всхожесть:
Замачивание семян и стратификация:
- Замочите семена на пару часов в теплой воде.
- Переложите их на влажную салфетку и прикройте сверху.
- Через день, когда семена набухнут, отправьте их стратифицироваться в холодильник (при температуре около +4 градусов) на пять-семь дней.
Быстрый вариант без стратификации:
- Посейте семена на глубину около 2 см.
- Пролейте посадки теплой (но не горячей) водой.
- Накройте влажную почву плотным укрывным материалом, мешковиной или влажными газетами в несколько слоев для создания парникового эффекта. Это поможет сохранить влагу и предотвратит образование корки. Поливать можно прямо поверх укрытия.
- Когда начнут проклевываться всходы, укрытие снимите, но продолжайте поливы. Почва не должна пересыхать.
Лайфхак с редисом:
Смешайте семена редиса и моркови при посеве. Редис прорастет и созреет быстрее моркови. Когда вы будете вырывать редис, почва будет рыхлиться, что устранит необходимость прореживания моркови.
Удобрение для летнего посева
Для ускорения созревания корнеплодов важно удобрять летний посев. Навоз и азотные удобрения не нужны, лучше использовать калийные и фосфорные удобрения. Проливайте удобрение из лейки по подросшей ботве примерно раз в две недели.
Поздний сбор урожая:
Не обязательно убирать всю морковь до первого снега. Перед похолоданием укройте грядку толстым слоем опавшей листвы, соломы или укрывным материалом, чтобы предотвратить промерзание почвы. Постепенно выкапывайте урожай. Такая "подснежная" морковка — самая сладкая.
Рекомендованные сорта для июльского посева
Для посева в июле выбирайте ранние и среднеранние сорта моркови, которые успеют подрасти до заморозков. Морковь летнего посева не годится для длительного хранения, поэтому ее нужно съедать сразу после выкапывания. Рекомендуемые сорта:
- "Наполи F1"
- "Витаминная 6"
- "Шантане"
- "Тушон"
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить себе рекордный урожай моркови в сентябре. Подготовка и правильный уход за посадками — ключ к богатому и качественному урожаю, пишет sevastopolmedia.ru.