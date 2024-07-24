Житель Сыктывкара осужден за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере
- 13:00 24 июля
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- Елизавета Петрова
Сегодня, 24 июля 2024 года, Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело против 36-летнего местного жителя. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконной продажи наркотиков, осуществленная при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, организованной группой, в крупном размере).
Суд установил, что этот житель Сыктывкара вместе со своим 31-летним товарищем, дело которого рассматривается отдельно, участвовал в незаконном обороте наркотиков.
В декабре 2023 года они получили от «оператора» информацию о местоположении закладки с гашишем весом 188 граммов. Мужчины забрали пакет с наркотиком и мелкими партиями спрятали его в 27 тайниках в Сыктывкаре для последующей продажи. Кроме того, у них дома также находилось 437 граммов гашиша, ожидая инструкций по дальнейшей реализации. Ими не удалось завершить свой план, так как они были задержаны полицией.
Подсудимый признал свою вину и дал показания об обстоятельствах преступления. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу. Расследование по делу проводилось следственной частью СУ МВД по Республике Коми.