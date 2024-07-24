Житель Сыктывкара осужден за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере

Сегодня, 24 июля 2024 года, Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело против 36-летнего местного жителя. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконной продажи наркотиков, осуществленная при помощи электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, организованной группой, в крупном размере).

Суд установил, что этот житель Сыктывкара вместе со своим 31-летним товарищем, дело которого рассматривается отдельно, участвовал в незаконном обороте наркотиков.