Какие короткие стрижки на июль подойдут для женщин после 45 лет - объем без укладки

Лето — время лёгкости и свободы, и это касается не только гардероба, но и прически. Для женщин после 45 лет, которые ценят комфорт и стиль, короткие стрижки — идеальный выбор. Они не только смотрятся свежо и модно, но и позволяют забыть о сложных укладках, пишет sevastopolmedia.ru.

Вот три коротких стрижки, которые идеально подойдут для летнего сезона 2024: