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Работа сыктывкарца украсила обложку песни популярной группы IOWA

Работа сыктывкарца украсила обложку песни популярной группы IOWAФото работы Всеволода Горчакова

Сыктывкарский дизайнер Всеволод Горчаков выиграл конкурс дизайна обложек для speed-up версии песни "Кусь" популярной в России группы IOWA.

Всеволод Горчаков узнал о конкурсе случайно, через дизайн-чаты. За победу он получил фирменный мерч, подробности которого еще не известны. IOWA высоко оценила его обложку, отметив ее ретро-стиль и соответствие строчке из песни "так сладко на языке."

Всеволод рассказал, что это был его первый опыт в таком проекте. Он хотел создать яркий и запоминающийся образ с элементами ретро-стиля, выбрав леденец как символ сладости и ностальгии. Работа началась с эскиза, затем перешла в 3D-моделирование в Blender, где он добавил ретро-эффекты. Финальная обработка и цветокоррекция были сделаны в Adobe Photoshop. Победа в конкурсе стала для него большим сюрпризом и вдохновением для дальнейших экспериментов.

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