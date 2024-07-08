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В зоне СВО погиб боец из Коми

В зоне СВО погиб боец из КомиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Еще один боец из Коми Илья Турубанов погиб в зоне СВО. Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Уйба.

Илья Турубанов родился в селе Койгородок. Позднее он переехал в Емву, где жил и работал до призыва на фронт. В зоне СВО наш земляк выполнял боевые задачи в должности водителя роты материального обеспечения.

Владимир Уйба выразил соболезнования близким погибшего и пожелал мужества пережить боль от утраты родного человека.

"Мы будем чтить имя Героя, передавая светлую память о нём из поколения в поколение", - написал глава Коми.

Напомним, ранее в Коми бывший учитель помогла семье другого погибшего воина получить положенную выплату, которую обманным путём пытались присвоить себе социальный работник села. Женщина добивалась справедливости через прокуратуру. В итоге злоумышленники оказались на скамье подсудимых.

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