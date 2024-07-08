В зоне СВО погиб боец из Коми

Еще один боец из Коми Илья Турубанов погиб в зоне СВО. Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Уйба.

Илья Турубанов родился в селе Койгородок. Позднее он переехал в Емву, где жил и работал до призыва на фронт. В зоне СВО наш земляк выполнял боевые задачи в должности водителя роты материального обеспечения.