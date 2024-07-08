Как помочь в жару помидорам в теплице, чтобы пыльца не стала стерильной
- 07:13 8 июля
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- Служба новостей
Экстремально высокие температуры (+35 и выше) в теплице для томатов — шок. Кусты перестают расти и нормально развиваться, отдавая все силы процессу дыхания. При перегреве замедляется фотосинтез. В таких условиях пыльца становится стерильной, то есть неспособной к опылению. Соответственно, не происходит формирования завязей. Далее начнут вянуть и терять свою окраску листья, затем происходит осыпание завязей и цветков. Перегрев опасен еще и тем, что происходит интенсивное испарение влаги и грунт пересыхает.
В этом случае следует предпринять меры, способствующие удержанию в почве воды:
- Мульчирование почвы — от перегрева корневой системы. Подойдут опилки, сухое сено, скошенная трава, укрывной материал, листы картона или плотную бумагу и прочее.
- Затенение. Провести опрыскивание крыши меловым раствором. На жаре капли быстро высохнут, образовав при этом матовую пленку. Этот метод хорош тем, что раствор легко наносится и смывается, создает неплохую тень.
Укрыть от солнца можно специальной теневой сеткой или просто тканью. Этот способ более практичный и используется на юге страны.
Проветривание — самый простой и доступный метод. Если обеспечить свободный доступ воздуха к помидорам, риск перегрева значительно снизится. Можно даже установить вентилятор.
«В жару никогда не поливайте помидоры днем, — говорят специалисты. — Из-за интенсивного солнца испарение влаги происходит быстрее. Избыточная влажность в теплице препятствует естественному охлаждению листьев и вдобавок еще повышает риск заболеваний.
Поливать помидоры в теплице нужно 2 раза в неделю только в утреннее время. В открытом грунте не надо пропалывать помидоры в период иссушающей жары. Сорняки смогут обеспечить кустам хотя бы незначительное притенение в прикорневой зоне.
В сильную жару можно обливать стены и крышу строения снаружи холодной водой из шланга, такая мера будет способствовать снижению температуры внутри.
Для растений, получивших стресс в результате перегрева, будет полезным опрыскивание Эпином (1 ампулу на 5 л воды). Препарат поможет помидором быстрее восстановиться и улучшить иммунитет.
Произвести внекорневую обработку томатов комплексным минеральным удобрением с микроэлементами 2 раза с перерывом в 10-14 дней, в вечернее время.
Для завязываемости томатов, высокой продуктивности растений, эффективно помогают стимуляторы плодообразования. Пыльца томата активна утром, в 9–11 часов, помогите растению — встряхивайте шпалеру или сами растения для лучшего опыления.
Эти действия станут настоящим спасением для помидоров в период зноя и сохранят урожай.
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