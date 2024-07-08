Как помочь в жару помидорам в теплице, чтобы пыльца не стала стерильной

Экстремально высокие температуры (+35 и выше) в теплице для томатов — шок. Кусты перестают расти и нормально развиваться, отдавая все силы процессу дыхания. При перегреве замедляется фотосинтез. В таких условиях пыльца становится стерильной, то есть неспособной к опылению. Соответственно, не происходит формирования завязей. Далее начнут вянуть и терять свою окраску листья, затем происходит осыпание завязей и цветков. Перегрев опасен еще и тем, что происходит интенсивное испарение влаги и грунт пересыхает.

В этом случае следует предпринять меры, способствующие удержанию в почве воды:

Мульчирование почвы — от перегрева корневой системы. Подойдут опилки, сухое сено, скошенная трава, укрывной материал, листы картона или плотную бумагу и прочее.

Затенение. Провести опрыскивание крыши меловым раствором. На жаре капли быстро высохнут, образовав при этом матовую пленку. Этот метод хорош тем, что раствор легко наносится и смывается, создает неплохую тень.

Укрыть от солнца можно специальной теневой сеткой или просто тканью. Этот способ более практичный и используется на юге страны.

Проветривание — самый простой и доступный метод. Если обеспечить свободный доступ воздуха к помидорам, риск перегрева значительно снизится. Можно даже установить вентилятор.