В Сыктывкаре наградили пары, которые прожили вместе несколько десятков лет

В преддверии праздника, посвященного семье, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, в Сыктывкаре чествовали пары, прожившие вместе долгие годы. Мероприятие прошло в Кировском парке. По главной улице города под звуки оркестра маршировали 32 семьи, среди которых были многодетные, семьи с детьми-инвалидами, а также родные военнослужащих СВО.

Затем на Экстрим-стадионе состоялся торжественный концерт. Заместитель председателя правительства Коми Екатерина Грибкова подчеркнула значимость семьи как фундамента духовных и нравственных ценностей.