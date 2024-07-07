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В Сыктывкаре наградили пары, которые прожили вместе несколько десятков лет

В Сыктывкаре наградили пары, которые прожили вместе несколько десятков летФото Министра труда Коми Екатерины Грибковой

В преддверии праздника, посвященного семье, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, в Сыктывкаре чествовали пары, прожившие вместе долгие годы. Мероприятие прошло в Кировском парке. По главной улице города под звуки оркестра маршировали 32 семьи, среди которых были многодетные, семьи с детьми-инвалидами, а также родные военнослужащих СВО.

Затем на Экстрим-стадионе состоялся торжественный концерт. Заместитель председателя правительства Коми Екатерина Грибкова подчеркнула значимость семьи как фундамента духовных и нравственных ценностей.

Особое внимание уделили парам, отмечающим юбилеи совместной жизни от 25 до 50 лет. Им вручили медали "За любовь и верность". Среди награжденных были Александр и Елена Солнцевы, отпраздновавшие золотую свадьбу. Всего таких медалей в Коми удостоились 70 пар.

На празднике также приветствовали молодоженов Андрея и Ксению Рочевых, которым вручили икону святых Петра и Февронии в подарок.

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