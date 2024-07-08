От оливкового масла до витамина B: 5 лайфхаков, как зажечь на вечеринке без похмелья
- 11:05 8 июля
- 12+
- Служба новостей
Вечеринки – это отличное время для веселья и общения с друзьями. Но иногда бывает сложно ограничиться одним-двумя бокалами, а потом страдать от головной боли и тошноты. Как этого избежать? Приготовили для вас несколько советов.
К счастью, есть несколько простых лайфхаков, которые помогут вам сохранить трезвость и самочувствие:
1. Ешьте перед вечеринкой и во время нее.
Пища замедляет всасывание алкоголя в кровь, что помогает вам дольше оставаться трезвым.
2. Чередуйте алкогольные напитки с безалкогольными.
Выпивайте стакан воды или сока после каждого коктейля или бокала пива.
3. Пейте медленно.
Чем быстрее вы пьете, тем быстрее опьянеете. Наслаждайтесь каждым глотком и делайте перерывы между напитками.
4. Выбирайте менее алкогольные напитки.
Вместо крепких коктейлей или пива отдайте предпочтение вину, разбавленному водой, или слабоалкогольным коктейлям.
5. Не бойтесь сказать "нет".
Если вам не хочется пить, никто не в праве вас заставлять.
6. Съешьте ложку оливкового масла перед вечеринкой.
Некоторые люди считают, что это помогает замедлить всасывание алкоголя в кровь.
Бонус:
- Возьмите с собой на вечеринку витамины B.
- Высыпайтесь перед вечеринкой.
- Не курите.
- Двигайтесь.
- Пейте много воды после вечеринки.
Следуя этим советам, вы сможете не только сохранить трезвость, но и улучшить самочувствие на следующий день.
Важно:
- Употребление масла перед вечеринкой не является научно доказанным способом предотвращения похмелья.
- Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем употреблять масло или другие добавки.
Помните, что лучший способ избежать похмелья – это пить умеренно.
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