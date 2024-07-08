От оливкового масла до витамина B: 5 лайфхаков, как зажечь на вечеринке без похмелья

Вечеринки – это отличное время для веселья и общения с друзьями. Но иногда бывает сложно ограничиться одним-двумя бокалами, а потом страдать от головной боли и тошноты. Как этого избежать? Приготовили для вас несколько советов.

К счастью, есть несколько простых лайфхаков, которые помогут вам сохранить трезвость и самочувствие: