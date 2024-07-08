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В Коми пьяный водитель скутера не справился с управлением и опрокинулся на дороге

В Коми пьяный водитель скутера не справился с управлением и опрокинулся на дороге Фото Управления Госавтоинспекции РК

В Печоре произошла авария с участием скутера, в результате которой пострадала 37-летняя пассажирка транспорта. Как сообщили в Госавтоинспекции Коми, инцидент произошел 7 июля в 17:00.

По данным ГАИ, 38-летний мужчина в нетрезвом состоянии ехал на скутере марки Tornado по объездной дороге Печоры в сторону Печорского проспекта. В районе дома №1 м на Печорском проспекте водитель потерял контроль над транспортным средством, из-за чего скутер перевернулся на дороге.

У 37-летней пассажирки скутера выявлены ушибы и ссадины колена и голеностопа. Госпитализация ей не потребовалась. Во время инцидента она была без мотошлема.

Сотрудники Госавтоинспекции региона сообщили, что водитель скутера десять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, один раз в 2024 году. У мужчины нет водительских прав.

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