В Коми пьяный водитель скутера не справился с управлением и опрокинулся на дороге

В Печоре произошла авария с участием скутера, в результате которой пострадала 37-летняя пассажирка транспорта. Как сообщили в Госавтоинспекции Коми, инцидент произошел 7 июля в 17:00.

По данным ГАИ, 38-летний мужчина в нетрезвом состоянии ехал на скутере марки Tornado по объездной дороге Печоры в сторону Печорского проспекта. В районе дома №1 м на Печорском проспекте водитель потерял контроль над транспортным средством, из-за чего скутер перевернулся на дороге.