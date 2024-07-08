С 5 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ

Фото из архива "Про Города"

В 2024 году российская пенсионная система вступает в новую фазу своего развития, ознаменованную значительными изменениями, направленными на улучшение благосостояния граждан, вышедших на заслуженный отдых. Социальный фонд России сообщает, что с 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Это весомое повышение стало возможным благодаря дополнительным бюджетным ассигнованиям, на которые обратила внимание заместитель председателя правительства, сообщает progorod58.ru. Однако условия назначения страховой пенсии по старости в России также претерпевают трансформацию. В настоящее время гражданам необходимо достичь определенного возраста - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Тем не менее, эти возрастные ограничения начнут применяться только с 2028 года, поскольку Россия в данный момент находится в переходном периоде пенсионной реформы. На данный момент средний возраст выхода на пенсию у женщин составляет 56,5 лет, а у мужчин - 61,5 года. В ближайшие годы - 2024, 2025 и 2027 годах - никто из граждан России не сможет оформить пенсию по возрасту. Ситуация начнет меняться лишь в 2028 году, когда постепенно будут повышаться пенсионные границы.

Несмотря на это, в 2024 году уже смогут выйти на пенсию отдельные категории граждан, такие как инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, работники, занятые во вредных и опасных условиях труда, а также те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет или в аналогичных районах - не менее 20 лет.

Помимо возрастного ценза, существует и требование к минимальному трудовому стажу. В 2024 году он составит не менее 14 лет, а в следующем году увеличится до 15 лет. Кроме того, гражданам необходимо иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в размере 25,8 баллов в текущем году, который в 2024 году повысится до 28,2 ИПК. Таким образом, российские пенсионеры в ближайшие годы столкнутся с рядом изменений в пенсионном законодательстве, включающих как увеличение ежемесячных выплат, так и повышение возрастного ценза и требований к трудовому стажу.

Данные изменения в пенсионном законодательстве могут оказать значительное влияние на экономическую ситуацию в стране. Увеличение расходов бюджета, связанное с повышением среднего размера пенсии до 18 521 рубля, потребует дополнительных средств из государственного бюджета. Это может привести к росту дефицита бюджета, если не будут приняты меры по увеличению доходных источников.

Постепенное повышение пенсионного возраста может способствовать увеличению предложения рабочей силы на рынке труда, особенно в старших возрастных группах. Это может оказать влияние на конкуренцию и сдерживающее воздействие на рост заработных плат.

В то же время увеличение пенсионных выплат приведет к росту располагаемых доходов пенсионеров, что может стимулировать потребительский спрос и поддержать отрасли, ориентированные на эту возрастную группу, такие как медицина, туризм, товары длительного пользования.

Рост пенсионных обязательств может потребовать пересмотра и других социальных выплат, что приведет к необходимости перераспределения бюджетных средств между различными статьями расходов.

В целом, изменения в пенсионной системе, несмотря на их социальную значимость, потребуют тщательного анализа и взвешенного подхода к реализации, чтобы минимизировать негативные экономические последствия и обеспечить сбалансированность бюджета и социальной сферы. Важно учитывать комплексное воздействие пенсионных реформ на экономическую и социальную жизнь в России.