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Раз в неделю сыплю в унитаз этот белый порошок: сантехника сияет белизной — результат превосходный

Раз в неделю сыплю в унитаз этот белый порошок: сантехника сияет белизной — результат превосходныйpixabay.com

Эксперты телеграм-канала «Хозяйка в доме» рассказали, как быстро почистить унитаз от всех видов загрязнений.

Вам понадобится:

  • 1 упаковка пищевой соды
  • Средство для мытья посуды

Инструкция:

  1. Нанесите средство для мытья посуды на внутреннюю поверхность унитаза, чтобы оно покрыло все загрязнения.
  2. Посыпьте сверху пищевой содой.
  3. Почистите унитаз ёршиком как обычно.
  4. Оставьте на 10 минут.
  5. Смойте остатки средства водой.

Результат: Сияющая белизна вашего унитаза!

Советы:

  • Повторяйте процедуру 1 раз в неделю, чтобы забыть о въевшихся пятнах и неприятном налёте.
  • Для более стойких загрязнений можно оставить средство на более длительное время.
  • Добавьте несколько капель эфирного масла в раствор для мытья посуды, чтобы придать унитазу приятный аромат.
  • Сбрызните рулон туалетной бумаги освежителем воздуха или любимым парфюмом, чтобы ваш туалет благоухал свежестью.

С помощью этого простого лайфхака ваш унитаз всегда будет сиять чистотой!

P.S. Не забудьте проветрить помещение после использования чистящих средств, сообщает hibiny.ru.

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