Раз в неделю сыплю в унитаз этот белый порошок: сантехника сияет белизной — результат превосходный
- 11:04 8 июля
- 12+
- Служба новостей
pixabay.com
Эксперты телеграм-канала «Хозяйка в доме» рассказали, как быстро почистить унитаз от всех видов загрязнений.
Вам понадобится:
- 1 упаковка пищевой соды
- Средство для мытья посуды
Инструкция:
- Нанесите средство для мытья посуды на внутреннюю поверхность унитаза, чтобы оно покрыло все загрязнения.
- Посыпьте сверху пищевой содой.
- Почистите унитаз ёршиком как обычно.
- Оставьте на 10 минут.
- Смойте остатки средства водой.
Результат: Сияющая белизна вашего унитаза!
Советы:
- Повторяйте процедуру 1 раз в неделю, чтобы забыть о въевшихся пятнах и неприятном налёте.
- Для более стойких загрязнений можно оставить средство на более длительное время.
- Добавьте несколько капель эфирного масла в раствор для мытья посуды, чтобы придать унитазу приятный аромат.
- Сбрызните рулон туалетной бумаги освежителем воздуха или любимым парфюмом, чтобы ваш туалет благоухал свежестью.
С помощью этого простого лайфхака ваш унитаз всегда будет сиять чистотой!
P.S. Не забудьте проветрить помещение после использования чистящих средств, сообщает hibiny.ru.
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