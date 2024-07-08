Пенсионеры готовы расцеловать Мишустина: он утвердил новое повышение всех пенсий в России с июля
- 09:40 8 июля
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- Служба новостей
С июля 2024 года минимальная заработная плата, прожиточный минимум и страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут увеличены на 10%. «Соответствующее постановление подписано», — сообщил Мишустин на встрече с вице-премьерами.
Также с июля 2024 года пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и граждане с I группой инвалидности получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. Однако, если гражданин с I группой инвалидности достигает 80 лет, дополнительного повышения не будет, так как прибавку можно получить либо по инвалидности, либо по возрасту.
Кроме того, с июля 2024 года граждане могут увеличить свои будущие пенсии. На государственном портале размещены калькуляторы для расчета индивидуальных пенсионных коэффициентов и стажа, которые помогут определить сумму добровольного взноса для повышения будущих выплат, пишет progoroduhta.ru.
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