Предприятие в Сыктывкаре возместило стропальщику моральный ущерб

В Эжвинском районе было завершено исполнительное производство по взысканию суммы в размере 250 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Коми, из-за несогласованных действий во время разгрузки сырья стропальщик получил травму пальцев. Медицинское заключение классифицировало травму как "легкую", однако пострадавший находился на больничном пять месяцев и подал в суд иск на 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Суд, учитывая различные обстоятельства, уменьшил выплату вдвое.