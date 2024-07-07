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Предприятие в Сыктывкаре возместило стропальщику моральный ущерб

Предприятие в Сыктывкаре возместило стропальщику моральный ущербФото из архива "Про Город"

В Эжвинском районе было завершено исполнительное производство по взысканию суммы в размере 250 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Коми, из-за несогласованных действий во время разгрузки сырья стропальщик получил травму пальцев. Медицинское заключение классифицировало травму как "легкую", однако пострадавший находился на больничном пять месяцев и подал в суд иск на 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Суд, учитывая различные обстоятельства, уменьшил выплату вдвое.

После возбуждения исполнительного производства пристав по Эжвинскому району г. Сыктывкара предупредила директора завода об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения и о возможном исполнительском сборе за задержку платежа в размере 7% от взыскиваемой суммы.

Принудительные меры исполнения не потребовались: задолженность была расплачена вовремя и в полном объеме.

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