В Коми 8 июля вновь пройдут дожди и грозы

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 8 июля, жителей Коми вновь ожидают дожди и грозы. Подробнее о погоде в республике рассказали специалисты ЦГМС. Сегодня на территории региона установится переменная облачность, в восточной и южной частях кратковременный дождь. В ночные часы в районах крайнего юго-востока Коми местами пройдет сильный дождь, при этом днем здесь осадков преимущественно не ожидается.

В некоторых муниципалитетах синоптики прогнозируют грозу. Ветер северной четверти с переходом на южный в северо-западных районах ночью достигнет скорости 7-12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 16-21 метров в секунду. Днём ветер стихнет до 2-7 метров в секунду. Лишь в отдельных восточных и южных районах возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура ночью остановится в районе +13...+18С, местами столбик термометра опустится до +7С, днем воздух прогреется до +23...+28С, в юго-восточной части Коми вновь установится жара до +32°С.