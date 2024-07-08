Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
- 07:15 8 июля
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Хотите получить обильный урожай огурцов, который будет радовать вас всё лето? Воспользуйтесь простой и эффективной системой подкормки, которую следует применять каждые 10 дней.
Основой успешного и длительного плодоношения огурцов является регулярное внесение питательных веществ. Для этого отлично подойдет специальная подкормка, которую можно легко приготовить из доступных компонентов.
Чем подкармливать огурцы? Наилучшей питательной смесью для огурцов будет следующий состав:
- 1 ст. ложка комплексного минерального удобрения (например, "Растворин" или "Кемира");
- 1 ст. ложка суперфосфата;
- 1 ст. ложка сульфата калия;
- 5-10 капель йода;
- 10 литров воды.
Все компоненты необходимо тщательно размешать в воде до полного растворения солей. Полученный раствор следует поливать под корень растений каждые 10 дней.
Почему именно такая норма подкормки? Огурцы — культура, которая быстро растет и обильно плодоносит. Они постоянно нуждаются в дополнительном питании для поддержания высокой продуктивности. Подкормка каждые 10 дней обеспечивает растения необходимыми элементами в равномерном количестве.
Преимущества составляющих раствора для развития огурцов:
- Азот способствует росту зелёной массы и формированию бутонов.
- Фосфор ускоряет созревание плодов и улучшает их качество.
- Калий укрепляет иммунитет растений, делает их более стойкими к стрессам и болезням.
- Йод улучшает завязывание плодов и вкусовые качества огурцов.
Регулярное внесение такой подкормки обеспечивает огурцы всеми необходимыми веществами в оптимальных пропорциях, что позволяет растениям обильно и стабильно плодоносить в течение всего вегетационного периода.
Не забывайте также своевременно рыхлить почву в междурядьях, поливать растения по мере необходимости и защищать их от вредителей. Эти меры в сочетании с правильной подкормкой гарантируют вам отличный урожай огурцов, пишет pravda.ru.
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