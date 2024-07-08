Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней

Фото из архива "Про Города"

Хотите получить обильный урожай огурцов, который будет радовать вас всё лето? Воспользуйтесь простой и эффективной системой подкормки, которую следует применять каждые 10 дней.

Основой успешного и длительного плодоношения огурцов является регулярное внесение питательных веществ. Для этого отлично подойдет специальная подкормка, которую можно легко приготовить из доступных компонентов.