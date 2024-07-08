Сбер запустил инвестиционный продукт на базе умной Al-модели с анализом сигналов Банка России

Клиенты Sber Private Banking смогут эффективнее инвестировать, используя трекер SBERMPCI на базе умной Al-модели

Квалифицированные инвесторы — клиенты Sber Private Banking — теперь смогут эффективнее инвестировать благодаря актуальн ой аналитик е пресс-релизов Банка России. В этом им поможет трекер на Индекс Циклов Денежно-Кредитной Политики SBERMPCI, созданный на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Модель на основе искусственного интеллекта работает следующим образом. После каждого заседания Банка России по ключевой ставке регулятор выпускает пресс-релиз с комментариями по поводу денежно-кредитной политики. Текст этого документа анализируется с помощью модели, которая оценивает жесткость риторики Банка России, после чего определяется эффективный для данной риторики тип инвестиционных инструментов долгового рынка. При этом ребалансировка инструментов происходит автоматически без участия клиента. База трекера (портфель инструментов, за движением цен которых следует SBERMPCI) основывается на диверсифицированных индекс ах Московской биржи корпоративны х и государственны х облигаци й, а также ставку денежного рынка RUONIA.

Кирилл Царев, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: