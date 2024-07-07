Новости пришли из Сбербанка: начиная с 6 июля, все владельцы банковских карт останутся без рубля

Фото из архива "Про Города"

Ведущий российский финансовый институт Сбербанк внес значительные изменения, связанные с введением новой подписки для держателей дебетовых карт. Согласно мнению финансового эксперта Валерия Попова, данные нововведения позволят клиентам банка значительно сэкономить на ряде услуг. Главным изменением стало обнуление ежемесячной платы за обслуживание карты при активации новой подписки. Ранее, при отсутствии поступлений зарплаты или пенсии на карту, ежемесячная плата составляла 150 рублей. Но с подпиской, эта плата будет равна нулю.

Кроме того, подписка предоставляет бесплатные sms-уведомления о транзакциях, если сумма покупок в месяц превышает 5 000 рублей. В противном случае, за данную услугу по-прежнему придется платить 70 рублей.

Еще одной выгодой новой подписки является возможность накапливать бонусные баллы при совершении покупок, которые затем можно использовать для оплаты других товаров и услуг.

Стоимость новой подписки составляет всего 99 рублей в месяц. Таким образом, по мнению эксперта, держатели дебетовых карт Сбербанка смогут начать экономить на банковских услугах уже с 5 июля 2024 года, пишет progoroduhta.ru.