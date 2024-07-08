В Сыктывдинском районе Коми завершится программа переселения уже в этом году
- 13:00 8 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывдинском районе в программу переселения входят более двух тысяч человек, что примерно соответствует 800 семьям. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Доронина в ходе неформальной встречи с представителями СМИ.
По словам руководителя Сыктывдинского района, на 1 января 2017 года 142 многоквартирных дома были признаны аварийными, и они все включены в программу переселения. Также в ходе встречи Любовь Доронина отметила, что муниципалитет привлекателен для переселения, но из-за отсутствия предложений на вторичном рынке жилья, аукционы по его приобретению часто признаются несостоявшимися. В связи с этим администрация района вынуждена приобретать квартиры в Сыктывкаре.
Программа переселения завершится в текущем году.
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