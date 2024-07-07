Ученые ответили, зачем людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день
- 00:20 8 июля
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- Служба новостей
Австралийские ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 25 тысяч человек старше 60 лет. Целью исследования было определить, как употребление алкоголя влияет на риск развития деменции в пожилом возрасте. Неожиданные результаты вызвали бурные обсуждения в научном сообществе: оказалось, что те, кто ежедневно выпивал около литра пива, на 30 % реже сталкивались с нарушениями памяти по сравнению с теми, кто полностью воздерживался от алкоголя. Ученые предположили, что умеренное употребление пива может служить защитным фактором против деменции.
Однако эксперты призывают к осторожному восприятию этих выводов. Врачи напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя может серьёзно навредить здоровью, особенно в пожилом возрасте. Алкоголь способен изменять структуру и функцию мозга, а также мешать усвоению важных витаминов.
Важно отметить, что данное исследование не учитывало индивидуальные особенности организма и состояние здоровья участников. Существуют и другие исследования, указывающие на повышенный риск развития деменции как у людей, злоупотребляющих алкоголем, так и у тех, кто полностью отказывается от него.
Специалисты подчеркивают, что для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте гораздо важнее вести активный образ жизни, правильно питаться, уменьшать уровень стресса и регулярно проходить медицинские обследования. Употребление алкоголя, даже в умеренных количествах, не может считаться универсальным средством профилактики деменции, сообщает progorodnn.ru.
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