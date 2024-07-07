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Ученые ответили, зачем людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день

Ученые ответили, зачем людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый деньФото из архива "Про Города"

Австралийские ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 25 тысяч человек старше 60 лет. Целью исследования было определить, как употребление алкоголя влияет на риск развития деменции в пожилом возрасте. Неожиданные результаты вызвали бурные обсуждения в научном сообществе: оказалось, что те, кто ежедневно выпивал около литра пива, на 30 % реже сталкивались с нарушениями памяти по сравнению с теми, кто полностью воздерживался от алкоголя. Ученые предположили, что умеренное употребление пива может служить защитным фактором против деменции.

Однако эксперты призывают к осторожному восприятию этих выводов. Врачи напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя может серьёзно навредить здоровью, особенно в пожилом возрасте. Алкоголь способен изменять структуру и функцию мозга, а также мешать усвоению важных витаминов.

Важно отметить, что данное исследование не учитывало индивидуальные особенности организма и состояние здоровья участников. Существуют и другие исследования, указывающие на повышенный риск развития деменции как у людей, злоупотребляющих алкоголем, так и у тех, кто полностью отказывается от него.

Специалисты подчеркивают, что для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте гораздо важнее вести активный образ жизни, правильно питаться, уменьшать уровень стресса и регулярно проходить медицинские обследования. Употребление алкоголя, даже в умеренных количествах, не может считаться универсальным средством профилактики деменции, сообщает progorodnn.ru.

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