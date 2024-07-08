Где в Сыктывкаре организуют подвоз воды 10 июля
- 08:15 8 июля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре и селе Выльгорт Сыктывдинского района на сутки отключат холодное и горячее водоснабжение. При этом в микрорайоне Орбита от улицы Печорской, а также в Верхнем и Нижнем Чове подача воды будет реализовываться с пониженным давлением.
Напомним, отключение водоснабжения проводится ежегодно в целях планового ремонта на водопроводных сетях и насосных станциях. В этом году воды не будет с 08: 00 10 июля до 08: 00 часов 11 июля. Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12: 00 11 июля.
Администрации столицы Коми предоставила график подвоза воды для тех, кто не успеет запастись необходимым количеством воды.
Места подвоза холодной воды на период отключения 10 июля с 09: 00 до 21: 00:
- пересечение улицы Красных Партизан и Октябрьского проспекта;
- пересечение Октябрьского проспекта и улицы Коммунистической (стоянка у «Пятёрочки»);
- улица Коммунистическая, 67 (на парковке гостиницы «Сыктывкар»);
- улица Морозова, 73 (парковка перед храмом);
- улица Свободы, 25 (парковка у центра занятости населения города Сыктывкара);
- пересечение улиц Школьной и Почтовой (парковка у магазина «Оливье»);
- улица Зои Космодемьянской, 48 (парковка у магазина «Пятерочка»);
- улица Ручейная, 35 (возле водоразборной колонки);
- улица Панева, 10;
- улица 65 лет Победы, 14/1 (парковка магазина «Магнит»).
Выльгорт
- Центральная площадь;
- улица Советская, 70;
- улица Ольги Мальцевой, 80;
- улица Тимирязева, 36.