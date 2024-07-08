Где в Сыктывкаре организуют подвоз воды 10 июля

В Сыктывкаре и селе Выльгорт Сыктывдинского района на сутки отключат холодное и горячее водоснабжение. При этом в микрорайоне Орбита от улицы Печорской, а также в Верхнем и Нижнем Чове подача воды будет реализовываться с пониженным давлением.

Напомним, отключение водоснабжения проводится ежегодно в целях планового ремонта на водопроводных сетях и насосных станциях. В этом году воды не будет с 08: 00 10 июля до 08: 00 часов 11 июля. Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12: 00 11 июля.