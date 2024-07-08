За неделю в Коми Росгвардия зафиксировала 10 правонарушений в области оборота оружия
- 10:30 8 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
На прошлой неделе в Коми сотрудники подразделения региональной Росгвардии выявили десять случаев несоблюдения правил хранения и эксплуатации оружия. В результате было конфисковано три охотничьих ружья и составлен административный протокол в отношении охранного предприятия за неудовлетворительное оказание охранных услуг.
Нарушения в основном связаны с несвоевременным обновлением разрешительных документов.
Центр лицензионно-разрешительной службы Росгвардии напоминает гражданам о необходимости подачи заявления и всех необходимых документов для продления разрешения на оружие минимум за месяц до окончания его срока действия. В противном случае они могут понести административную ответственность.
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