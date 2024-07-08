За неделю в Коми Росгвардия зафиксировала 10 правонарушений в области оборота оружия

На прошлой неделе в Коми сотрудники подразделения региональной Росгвардии выявили десять случаев несоблюдения правил хранения и эксплуатации оружия. В результате было конфисковано три охотничьих ружья и составлен административный протокол в отношении охранного предприятия за неудовлетворительное оказание охранных услуг.

Центр лицензионно-разрешительной службы Росгвардии напоминает гражданам о необходимости подачи заявления и всех необходимых документов для продления разрешения на оружие минимум за месяц до окончания его срока действия. В противном случае они могут понести административную ответственность.