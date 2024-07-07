Штормовое предупреждение: в Коми снова ожидаются грозы

7 июля с 18:00 до 09:00 8 июля в восточных и южных районах Республики Коми возможна гроза, ветер до 21 м/с, в усть-куломском, корткеросском и койгородском районах может быть сильный дождь (15-49 мм). Сообщает МЧС по региону.

Избегайте походов, выхода в лес и на водоемы, поездок и массовых мероприятий. Водителям быть внимательными, соблюдать дистанцию и скорость, избегать дальних поездок, проверить заряд телефона. Держитесь подальше от одиноких деревьев, ЛЭП, антенн. Отключите электроприборы, окна плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. В случае ливня не спускайтесь в подвалы, не пытайтесь преодолеть подтопления на транспорте, включите аварийные огни, переждите ливень. Родителям провести беседы с детьми о действиях во время непогоды.