Штормовое предупреждение: в Коми снова ожидаются грозы
- 17:16 7 июля
- 0+
- Инесса Богатая
7 июля с 18:00 до 09:00 8 июля в восточных и южных районах Республики Коми возможна гроза, ветер до 21 м/с, в усть-куломском, корткеросском и койгородском районах может быть сильный дождь (15-49 мм). Сообщает МЧС по региону.
Грозы ожидются в районах: усинский, интинский, воркутинский, печорский, вуктыльский, сосногорский, ухтинский, троицко-печорский, усть-куломский, корткеросский, сыктывдинский и сыктывкар, усть-вымский, сысольский, койгородский, прилузский.
Рекомендации от МЧС:
Избегайте походов, выхода в лес и на водоемы, поездок и массовых мероприятий. Водителям быть внимательными, соблюдать дистанцию и скорость, избегать дальних поездок, проверить заряд телефона. Держитесь подальше от одиноких деревьев, ЛЭП, антенн. Отключите электроприборы, окна плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. В случае ливня не спускайтесь в подвалы, не пытайтесь преодолеть подтопления на транспорте, включите аварийные огни, переждите ливень. Родителям провести беседы с детьми о действиях во время непогоды.
В случае ЧС звоните 01 (с мобильного 101 или 112). Телефон доверия МЧС по Коми: 8(8212) 29-99-99.
Читайте также:
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- Морковь сразу пойдёт в рост: в начале июля полейте грядку этим раствором — первый шаг к урожаю
- Лучше сена и навоза: 1 горсть на грядку картошки при окучивании - урожай будет до осени
- Меняйте планы, нас ждут ливни и похолодание: синоптики дали новый прогноз погоды до конца недели
- С 8 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ