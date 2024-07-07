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Штормовое предупреждение: в Коми снова ожидаются грозы

Штормовое предупреждение: в Коми снова ожидаются грозыФото из архива "Про Город"

7 июля с 18:00 до 09:00 8 июля в восточных и южных районах Республики Коми возможна гроза, ветер до 21 м/с, в усть-куломском, корткеросском и койгородском районах может быть сильный дождь (15-49 мм). Сообщает МЧС по региону.

Грозы ожидются в районах: усинский, интинский, воркутинский, печорский, вуктыльский, сосногорский, ухтинский, троицко-печорский, усть-куломский, корткеросский, сыктывдинский и сыктывкар, усть-вымский, сысольский, койгородский, прилузский.

Рекомендации от МЧС:

Избегайте походов, выхода в лес и на водоемы, поездок и массовых мероприятий. Водителям быть внимательными, соблюдать дистанцию и скорость, избегать дальних поездок, проверить заряд телефона. Держитесь подальше от одиноких деревьев, ЛЭП, антенн. Отключите электроприборы, окна плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. В случае ливня не спускайтесь в подвалы, не пытайтесь преодолеть подтопления на транспорте, включите аварийные огни, переждите ливень. Родителям провести беседы с детьми о действиях во время непогоды.

В случае ЧС звоните 01 (с мобильного 101 или 112). Телефон доверия МЧС по Коми: 8(8212) 29-99-99.

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