В Сыктывкаре для проведения ремонта улицы Тентюковская необходимо убрать заборы у частных домов

Администрация Сыктывкара планирует капитальный ремонт улицы Тентюковской в 2026 года. В настоящее время на участке имеются ограждения частных домов, выходящие за пределы территории владельцев и мешающие ремонту. Эту проблему уже решают, ожидается завершения юридических процедур к 2024 году. Об этом сообщил градоначальник столицы Коми Владимир Голдин.

Проектирование ремонта запланировано на 2025 год, а сами работы начнутся в 2026 году. Мэр города Владимир Голдин отметил важность появления тротуара и приведения дорожного полотна в нормативное состояние.