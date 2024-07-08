В Сыктывкаре для проведения ремонта улицы Тентюковская необходимо убрать заборы у частных домов
- 11:20 8 июля
- 0+
- Инесса Богатая
Администрация Сыктывкара планирует капитальный ремонт улицы Тентюковской в 2026 года. В настоящее время на участке имеются ограждения частных домов, выходящие за пределы территории владельцев и мешающие ремонту. Эту проблему уже решают, ожидается завершения юридических процедур к 2024 году. Об этом сообщил градоначальник столицы Коми Владимир Голдин.
Проектирование ремонта запланировано на 2025 год, а сами работы начнутся в 2026 году. Мэр города Владимир Голдин отметил важность появления тротуара и приведения дорожного полотна в нормативное состояние.
Ремонт затронет участок от улицы Кутузова до улицы Петрозаводской и будет включать новое дорожное покрытие, тротуары, освещение и систему водоотвода. Работы планируется выполнить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
Читайте также:
- Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
- Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 8 июля
- Защищают от пота намного лучше премиальных, а стоят дешевле: Роскачество назвало лучшие дезодоранты
- Люди обомлели: в поездах теперь это делать строго запрещено. Как будут ездить пассажиры РЖД в 2024
- "У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты