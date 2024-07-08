В Сыктывкаре вновь подорожал бензин

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В столице Коми зафиксировано очередное изменение цен на автомобильное топливо, сообщает Комиинформ. Напомним, с последнего подорожания отдельных видов горючего в городе прошло чуть больше недели.

На момент 7 июля самое дорогое топливо АИ-92 представлено заправках компании "Лукойл", АИ-95 - на колонках компании "2000". За месяц стоимость дизельного топлива увеличилась на 1, 5 рубля, бензин подорожал в среднем на 1-3 рубля.

Ниже публикуем цены на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре на момент 7 июля 2024 года.

Компания "ЛУКОЙЛ"

АИ-92 - 49,6 руб. (было 49,1 руб.) - плюс 50 коп.

АИ-95 - 53,30 руб. (было 53,63 руб. ) -минус 33 коп.

ДТ - 65,5 руб. (было 65,91 руб.) - минус 41 коп.

"Движение Коми"

АИ-92 - 47,7 руб. (было 45,77 руб.) - плюс 1 руб. 93 коп.

АИ-95 - 53,3 руб. (было 52,77 руб.) - плюс 53 коп.

ДТ - 65,5 руб. (было 63,77 руб.) - плюс 1 руб. 73 коп.

Компания "2000"

АИ-92 - 46, 20 руб. - без изменений.

АИ-95 - 53,50 руб. - без изменений.