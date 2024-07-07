В некоторых районах Коми снизится плата за коммунальные услуги

В 2024 году удалось уменьшить прогнозируемый предельный индекс роста платы с 13, 5% до 9, 5% для ряда поселений. Среди них - Ижма, Кельчиюр, Краснобор, Мохча, Сизябск, Том, Щельяюр, Позтыкерес, Кожва, Каджером, Озерный, Чикшино, Приуральский, Усть-Илыч, Озел, Большая Пысса, Глотово, Чернутьево, Чупрово, Деревянск, Дон, Зимстан, Кебанъель, Керчомъя, Кужба, Помоздино, Руч, Тимшер, Усть-Нем, Югыдъяг, Усть-Цильма, Ермица, Замежная, Коровий Ручей, Новый Бор, Окунев Нос, Трусово, Хабариха.

Глава региона Владимир Уйба сообщил в соцсетях о снижении планируемого роста платы за коммунальные услуги для некоторых муниципалитетов в Коми.

С начала этого месяца тарифы в этих населённых пунктах не могут в среднем вырасти более чем на 9, 5% по отношению к декабрю 2023 года.