В Ижме состоялся XVIII межрегиональный народный праздник "Луд"

В Ижме прошел XVIII межрегиональный народный праздник "Луд". Мероприятие стартовало 6 июля в 9:30 открытием "Малого Луда" и шествием дошкольников в национальных костюмах от музея до администрации района, где дети продемонстрировали луговые танцы.

С 10:00 в центре Ижмы на ул. Советской были интерактивные площадки с играми, конкурсами, угощениями, мастер-классами и ярмарками. Историко-краеведческий музей организовал экскурсию "Ижемская усадьба" с дегустацией местных блюд и демонстрацией рыболовства коми-ижемцев.