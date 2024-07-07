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В Ижме состоялся XVIII межрегиональный народный праздник "Луд"

В Ижме состоялся XVIII межрегиональный народный праздник "Луд"Фото администрации Ижемского района

В Ижме прошел XVIII межрегиональный народный праздник "Луд". Мероприятие стартовало 6 июля в 9:30 открытием "Малого Луда" и шествием дошкольников в национальных костюмах от музея до администрации района, где дети продемонстрировали луговые танцы.

С 10:00 в центре Ижмы на ул. Советской были интерактивные площадки с играми, конкурсами, угощениями, мастер-классами и ярмарками. Историко-краеведческий музей организовал экскурсию "Ижемская усадьба" с дегустацией местных блюд и демонстрацией рыболовства коми-ижемцев.

Ярмарка национальных сувениров "Киподтуя йоз" собрала 50 мастеров, а "Летний читальный зал" с поэтическим марафоном и книжной выставкой ознакомил посетителей с литературными новинками.

Этно-игровая площадка предлагала путешествие по тропе Яг-Морта, семейное библио-кафе, мастер-классы и различные конкурсы. С 11:00 до 14:00 на площади Ленина проходила площадка "Играй, гармонь!"

В парке на берегу реки Ижмы с 10:30 до 17:00 для детей работали аттракционы, научное и пенное шоу, квесты и многое другое. На площади Центрального дома культуры был мастер-класс по национальным видам спорта, а напротив управления образования с 10:00 до 14:00 выступали творческие коллективы на площадке "Корам Луд Вылö".

Подворья сельских поселений представили различные тематические экспозиции и развлекательные программы. Например, Сизябск показал быт оленеводов, Кельчиюр - стародавний крестьянский быт, Ласта - охотничье подворье, а Щельяюр - поселок речников.

На площади Ленина работала площадка "Чайная" с местными кулинарными изысками. Вечером прошли конно-спортивные соревнования.

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