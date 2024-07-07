Клубника размером с кулак. Знающие молчат об этом удобрении: всего две ложки на 10 литров
- 21:31 7 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Многие садоводы мечтают выращивать крупную и сладкую клубнику, но не все знают, как этого добиться. Оказывается, существует удобрение, которое может творить чудеса – после его применения ягоды вырастают размером с кулак! Вот что нужно сделать:
- Приготовьте раствор: на 10 литров воды добавьте 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и 1 чайную ложку борной кислоты. Тщательно перемешайте смесь.
- Под каждый куст клубники внесите по 1 литру полученного раствора. В этот период следует отказаться от применения других удобрений, чтобы не повредить растениям.
- Обработайте кусты раствором в период цветения – это улучшит завязывание ягод. На 1 м^2 грядки достаточно использовать 200 грамм удобрения.
- Пропалывайте междурядья, чтобы сорняки не забирали питательные вещества у клубники.
Регулярное применение этого удобрения обеспечит обильный урожай крупной и сладкой клубники. Ягоды будут настолько большими, что одной хватит, чтобы наесться!
Но почему же об этом секретном рецепте мало кто говорит? Возможно, знающие садоводы не хотят раскрывать свои профессиональные хитрости или опасаются, что из-за перепроизводства цены на клубнику могут упасть. В любом случае, теперь вы тоже владеете этой ценной информацией и сможете удивить соседей гигантским урожаем, пишет pg12.ru.
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