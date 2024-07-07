Клубника размером с кулак. Знающие молчат об этом удобрении: всего две ложки на 10 литров

Многие садоводы мечтают выращивать крупную и сладкую клубнику, но не все знают, как этого добиться. Оказывается, существует удобрение, которое может творить чудеса – после его применения ягоды вырастают размером с кулак! Вот что нужно сделать:

Приготовьте раствор: на 10 литров воды добавьте 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и 1 чайную ложку борной кислоты. Тщательно перемешайте смесь. Под каждый куст клубники внесите по 1 литру полученного раствора. В этот период следует отказаться от применения других удобрений, чтобы не повредить растениям. Обработайте кусты раствором в период цветения – это улучшит завязывание ягод. На 1 м^2 грядки достаточно использовать 200 грамм удобрения. Пропалывайте междурядья, чтобы сорняки не забирали питательные вещества у клубники.

Регулярное применение этого удобрения обеспечит обильный урожай крупной и сладкой клубники. Ягоды будут настолько большими, что одной хватит, чтобы наесться!