Ливень, град и +35 в Коми: синоптики дали прогноз на выходные

В регионе объявлено штормовое предупреждение, но холодать из-за этого не будет В субботу, шестого июля, Республика Коми окажется под влиянием активного атмосферного фронта, что принесет неустойчивую погоду с контрастами между западными и восточными районами.

В восточных районах сохранится относительно спокойная погода. Ночью небо будет преимущественно ясным, без осадков. Днем возможны кратковременные дожди, но в целом день обещает быть комфортным. Температура воздуха ночью составит +16…+21°C, а на северо-востоке и крайнем востоке будет прохладнее: +8…+15°C. Днем воздух прогреется до +30…+35°C.

На западе республики погода будет более динамичной. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем ожидаются ливни с грозами и градом. Температура воздуха на западе днем составит +20…+25°C – прохладнее, чем на востоке, из-за обилия облаков и осадков.

На всей территории республики будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем местами возможны шквалистые усиления до 17-22 м/с, что может стать причиной падения деревьев и повреждений легких конструкций.

В столице Коми, Сыктывкаре, в субботу ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозой. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, днем порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +19…+21°C, а днем столбики термометров поднимутся до +33…+35°C.

В воскресенье, седьмого июля, атмосферный фронт продолжит свое движение, принося с собой дожди и грозы на большую часть территории республики.

В течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами переходящие в ливни с грозами и градом. Исключение составит юго-запад республики, где осадков не предвидится.

Ветер в воскресенье будет меняющимся. В первой половине дня сохранится южная четверть, а затем он сменится на западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы ветра могут достигать 18-23 м/с, что может создавать опасные ситуации на дорогах.

Ночью температура воздуха составит +15…+20°C, на крайнем северо-востоке +9…+14°C. Днем температура поднимется до +22…+27°C.