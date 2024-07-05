На восстановление старинной колокольни в Коми отправится новая группа волонтеров

Фото из группы «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» во «ВКонтакте»

аботы по сохранению местной «пизанской башни» начались в 2022 году В Республике Коми, на просторах русского Севера, развернулась масштабная работа по спасению уникальных памятников истории и культуры – старинных деревянных храмов. Глава региона Владимир Уйба в своем обращении 5 июля подчеркнул важность этой миссии, которая объединяет не только профессиональных реставраторов, но и волонтеров, общественные организации и просто неравнодушных людей.

Ярким примером такой народной инициативы служит история восстановления колокольни храма Собора Пресвятой Богородицы в деревне Мошъюга Ижемского района. Местные жители прозвали ее "Пизанской башней" из-за заметного наклона, возникшего вследствие времени и суровых климатических условий.

Осознавая ценность этого исторического объекта, жители Мошъюги обратились к главе Республики с просьбой о помощи в его сохранении. Власти региона откликнулись на эту просьбу, и в 2022 году стартовали работы по консервации колокольни.

Проект реставрации был разработан архитектором-реставратором из Москвы Александрой Дзисько, а к его реализации присоединились специалисты организации «Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества «Традиция», волонтеры проекта «Общее дело», а также сами жители деревни, готовые вложить свои силы в спасение достопримечательности.

Финансирование проекта осуществлялось из нескольких источников. Часть средств была выделена из республиканского бюджета в рамках программы «Народные инициативы». Еще часть предоставил местный бюджет. Кроме того, значительный вклад внесли сами жители деревни и предприниматели.

В 2023 году работы по консервации колокольни в Мошъюге планируется завершить. Этот проект стал ярким примером того, как совместные усилия государства, общественных организаций и неравнодушных граждан позволяют сохранить для будущих поколений уникальные памятники истории и культуры.

Но "Пизанская башня" - не единственный объект, который получил вторую жизнь благодаря энтузиазму жителей Коми. В деревне Ласта Ижемского района в настоящее время ведутся работы по восстановлению церкви в честь святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, построенной в 1869 году. Храм уникален тем, что сохранился до наших дней в первозданном виде благодаря заботе местных жителей, которые на протяжении десятилетий самостоятельно поддерживали его в надлежащем состоянии.

Сейчас к реставрации храма привлекли профессионалов - команду реставраторов-альпинистов проекта «Общее дело». Им предстоит сложная задача по ремонту верхней части здания, которая больше всего страдает от воздействия времени и непогоды.